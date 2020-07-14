2020-07-14T16:56:15+03:00
История современности

Какие деревни Псковской области поменяют свое название в 2020 году

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..Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Несколько деревень и станций в Псковской области переименуют, об этом сообщили сегодня на сессии депутатов Псковской городской думы, сообщили в Псковском агентстве информации.

Посёлки, деревни и станции, которые ранее входили в состав города, стали микрорайонами города, а после они приняли значение улиц и переулков.

Переименовали поселки Дорожкино, Козий Брод, Павшино, Панино, Пожигово, Савохново, Силово-Медведово, Терехово, деревени Митрохово, Паневик, Ступниково, станции «Бологовская линия 650 км», «Бологовская линия 652 км», «Изборская линия 3 км» и «Полковая».

Вскоре в городе появятся улицы, имеющие названия, одноименные этим деревням, посёлкам и станциям. Исключениями стали микрорайоны Козий Брод, Паневик и «Полковая». Им решено присвоить названия переулков. так как уже есть улицы с этими названиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Какие деревни Псковской области поменяют свое название в 2020 году
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