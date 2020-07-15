2020-07-15T09:47:06+03:00
Общество

Сегодня отключат свет в 11 населенных пунктов Псковского района

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Сегодня с 9:30 до 17:00 в Псковской области пройдет плановое отключение электричества в 11 населенных пунктах. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

В ходе ремонта на подстанции, от подачи электроэнергии отключат жителей деревень Монькино-1, Подборовье, Поляково, Фомкино, Черняковицы и жителей садоводческих товариществ Ветеран, Машиностроитель,Антей, Юбилейное, Выдвиженец, Черняковицы-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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