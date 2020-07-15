Принят указ о разрешении очного образования на территории Псковской области

15 Июль 2020 2020-07-15T10:34:51+03:00

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Сегодня, 15 июля, вступил в силу закон, разрешающий образовательную деятельность, имеющую очный характер. В том числе на предпринимательскую деятельность.

Данные изменения были внесены в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В указе сообщается, что при очной работе с учениками должны быть соблюденены все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Особые условия также сохраняются и на проведение занятий по вождению. Для них необходимо производить уборку автомобилей с дезинфекцией контактных поверхностей, проветривание салона после каждого занятия, термометрию педагога и учащегося, а также не отменены соблюдения масочного и перчаточного режимов.

Новые данные закона от 15 июля снимают запрет на посещение детских площадок, соляриев, кафе, ресторанов и мест общепита. Теперь эти заведения могут открыть двери для посетителей не только на уличных терасах.

ИСТОЧНИК KP.RU