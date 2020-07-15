Программа празднования Дня города Пскова 23 июля удивит горожан

15 Июль 2020 2020-07-15T11:48:16+03:00

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Сегодня, 15 июля, опубликована официальная программа празднования Дня 76-ой годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1117-ой годовщины первого упоминания о Пскове в летописи. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

В виду мер, принимаемых по недопущению распространения COVID-19, власти отказались от проведения массовых развлекательных мероприятий, народных гуляний и концертов. Но программа се равно включает в себя акции и традиционные церемонии.

В этом году празднование Дня города состоится 23 июля - один день.

с 10:00 до 13:00 состоится акция «Мы помним! Мы гордимся!». В рамках этого мероприятия автопоезд проедет по местам боевой славы, а участники возложат цветы и венки к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории Пскова.

С 13:00 до 15:30 на территории Довмонтова города Псковского кремля состоится церемония награждения званием «Почётного гражданина города Пскова» в рамках программы «Велик и славен город Псков».

В 16:00 у могилы Неизвестного солдата на площади Победы состоится заупокойная лития. Будет проведен торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов.

Самое долгожданное событие для псковичей состоится в 22:30 на берегу реки Великой. На это время назначен праздничный ФЕЙЕРВЕРК.

ИСТОЧНИК KP.RU