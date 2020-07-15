Псковского военнослужащего оштрафовали за подделку отпуска

15 Июль 2020 2020-07-15T12:54:18+03:00

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В Псковской области военнослужащий оказался виновным в уклонении от исполнения обязанностей. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

В войсковой части 32515 у старшего сержанта был отпуск с 13 июня по 1 августа 2018 года. Мужчина подписался, что в это время он будет исключительно в Уссурийске Приморского края. Однако он обманул командование и провел отпуск в Московской, Воронежской, Саратовской и Псковской областях. Контрактник воспользовался дополнительными сутками на дорогу не по назначению.

Сержант вышел на работу и предоставил отпускной лист с ложными сведениями о его нахождении в Уссурийске. По факту, военнослужащий уклонялся от своих обязанностей десять дней с 23 июля по 1 августа 2018 года.

Псковский гарнизонный военный суд признал вину сержанта и выдвинул ему штраф в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU