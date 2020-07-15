14-местные автомобили вручили многодетным семьям Псковской области

15 Июль 2020 2020-07-15T14:41:23+03:00

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Сегодня, 15 июля, восемь многодетных семей из рук губернатора Псковской области получили ключи от 14-местных микроавтобусов марки ГАЗель Некст.

Мать 11 детей Светлана поделилась впечатлениями: «Мы очень рады машине, вся семья поместится! Это не было внезапно, мы уже видели ее в автосалоне. Когда первый раз я увидела этот автомобиль, было желание обнять его, эмоции переполняли».

У собеседницы пока что нет прав категории «С», но, как появятся время и финансы, она решила записаться в автошколу.

Планируется, что акция вручения машин будет производиться по традиции каждый год. Однако, следующим участникам, возможно, придется поучаствовать в конкурсе. Его условия будут выработаны Комитетом по социальной защите Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU