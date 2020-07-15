В Псковской области выявлена опасная для собак болезнь Ауески

15 Июль 2020 2020-07-15T15:19:55+03:00

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В Псковской области выявлена опасная для собак и пушных зверей болезнь Ауески. Об этом сообщили в Псковском агентстве информации со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Справка: Ауески – это вирусная инфекция, поражающая нервную систему домашних и диких животных, по некоторым своим симптомам напоминает бешенство, которое передается от собак человеку.

По данным Россельхознадзора, болезнь Ауески была выявлена в великолукском зоозащитной организации "Приют малый". Как сообщается, в приют недавно привезли собаку, которую забрали с улицы в районе деревни Баладино. Животное находилось неподалеку от животноводческой фермы, которая давно не действует. После обнаружения болезни, в приюте введен карантин и действуют ограничительные мероприятия.

После регистрации болезни Ауески на территории Псковской области, статус региона по данному заболеванию поменян на неопределенный.

ИСТОЧНИК KP.RU