Зрители концерта "Спасибо медикам" поучаствуют в розыгрыше ценных призов

15 Июль 2020 2020-07-15T16:06:14+03:00

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Во время благотворительного концерта «Спасибо Медикам» состоится розыгрыш ценных призов для онлайн-зрителей. Надо отметить, что концерт будет транслироваться в режиме реального времени в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале «Театрально-концертной дирекции»

Среди призов сертификаты на многократное посещение спектаклей Псковского театра драмы и концертов Областной филармонии, велосипед Stels Navigator, а также бесплатное годовое обслуживание у одного из известных мобильных операторов.

Ранее мы рассказывали, что 18 июля, в субботу, в 18.00 на парковочной площадке базы отдыха «Скай Ранчо», в двух километрах от Изборска будет установлен экран и сцена, на которой в течении 2,5 часов будут выступать музыканты города Пскова, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Ведущими концерта будут Сергей Карпов, Ирина Потапова и Дмитрий Волхонов. Вход платный. Подробнее узнавайте на официальной странице Театрально-концертной дирекции города Пскова.

Основная ее цель благотворительного концерта - сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU