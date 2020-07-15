2020-07-15T16:06:14+03:00
Общество

Зрители концерта "Спасибо медикам" поучаствуют в розыгрыше ценных призов

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Во время благотворительного концерта «Спасибо Медикам» состоится розыгрыш ценных призов для онлайн-зрителей. Надо отметить, что концерт будет транслироваться в режиме реального времени в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале «Театрально-концертной дирекции»

Среди призов сертификаты на многократное посещение спектаклей Псковского театра драмы и концертов Областной филармонии, велосипед Stels Navigator, а также бесплатное годовое обслуживание у одного из известных мобильных операторов.

Ранее мы рассказывали, что 18 июля, в субботу, в 18.00 на парковочной площадке базы отдыха «Скай Ранчо», в двух километрах от Изборска будет установлен экран и сцена, на которой в течении 2,5 часов будут выступать музыканты города Пскова, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Ведущими концерта будут Сергей Карпов, Ирина Потапова и Дмитрий Волхонов. Вход платный. Подробнее узнавайте на официальной странице Театрально-концертной дирекции города Пскова.

Основная ее цель благотворительного концерта - сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улица Труда в Пскове будет перекрыта для автотранспорта 21 июля
Более 100 кустов конопли обнаружены на частной территории в Великих Луках
Поезд Псков - Великие Луки торжественно отправится в путь 17 июля
С чем связаны перебои с горячей водой в Дедовичах
Зрители концерта "Спасибо медикам" поучаствуют в розыгрыше ценных призов
В Псковской области выявлена опасная для собак болезнь Ауески
14-местные автомобили вручили многодетным семьям Псковской области
Псковского военнослужащего оштрафовали за подделку отпуска
Программа празднования Дня города Пскова 23 июля удивит горожан
Принят указ о разрешении очного образования на территории Псковской области
Сегодня отключат свет в 11 населенных пунктов Псковского района
Какие деревни Псковской области поменяют свое название в 2020 году
В Порхове обсудили работы по обустройству усадьбы Строгановых
209 выпускников ПсковГУ получили дипломы с отличием
Медаль «За заслуги перед Псковом» вручат трем псковичам