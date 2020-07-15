2020-07-15T16:25:39+03:00
Общество

С чем связаны перебои с горячей водой в Дедовичах

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..Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковская тепловая электростанция проводит подготовку к отопительному сезону, поэтому в течении дня, 15 июля, жители поселка Дедовичи столкнутся с перебоями горячей воды. Об этом "Комсомольской правда в Пскове" сообщили в Псковской ГРЭС.

Перебои связаны с испытаниями теплосетей, которые проводятся в целях выявления скрытых дефектов в структуре металла и арматуры на магистральных трубопроводах. Мероприятия осуществляются в рамках профилактики и ремонта системы теплоснабжения поселка Дедовичи для подготовки к будущему отопительному сезону.

По итогам испытаний будет скорректирована летняя ремонтная программа, что позволит гарантировать максимально надежное теплоснабжение жителей в зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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