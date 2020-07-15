2020-07-15T17:58:25+03:00
Общество

Поезд Псков - Великие Луки торжественно отправится в путь 17 июля

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На Псковском вокзале 17 июля состоится праздничное отправление поезда РА2, который будет поддерживать сообщение между Псковом и Великими Луками. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Впервые с начала карантина поезд отправится по маршруту в пятницу в 17:30, с остановками на станциях Порхов, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники.

Электрички будут курсировать по расписанию с 17 июля по 13 сентября. РЖД также запускает 160 составов дальнего следования.

«Билет можно приобрести в пригородных билетных кассах города Пскова и станции Дно, у контролера-кассира в поезде или используя мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам» - передали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улица Труда в Пскове будет перекрыта для автотранспорта 21 июля
Более 100 кустов конопли обнаружены на частной территории в Великих Луках
Поезд Псков - Великие Луки торжественно отправится в путь 17 июля
С чем связаны перебои с горячей водой в Дедовичах
Зрители концерта "Спасибо медикам" поучаствуют в розыгрыше ценных призов
В Псковской области выявлена опасная для собак болезнь Ауески
14-местные автомобили вручили многодетным семьям Псковской области
Псковского военнослужащего оштрафовали за подделку отпуска
Программа празднования Дня города Пскова 23 июля удивит горожан
Принят указ о разрешении очного образования на территории Псковской области
Сегодня отключат свет в 11 населенных пунктов Псковского района
Какие деревни Псковской области поменяют свое название в 2020 году
В Порхове обсудили работы по обустройству усадьбы Строгановых
209 выпускников ПсковГУ получили дипломы с отличием
Медаль «За заслуги перед Псковом» вручат трем псковичам