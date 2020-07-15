Поезд Псков - Великие Луки торжественно отправится в путь 17 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T17:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

На Псковском вокзале 17 июля состоится праздничное отправление поезда РА2, который будет поддерживать сообщение между Псковом и Великими Луками. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Впервые с начала карантина поезд отправится по маршруту в пятницу в 17:30, с остановками на станциях Порхов, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники.

Электрички будут курсировать по расписанию с 17 июля по 13 сентября. РЖД также запускает 160 составов дальнего следования.

«Билет можно приобрести в пригородных билетных кассах города Пскова и станции Дно, у контролера-кассира в поезде или используя мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам» - передали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU