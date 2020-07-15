Более 100 кустов конопли обнаружены на частной территории в Великих Луках
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В Великих Луках плантация дикорастущей конопли была обнаружена и уничтожена полицейскими в рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2020». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На участке собственника в сумме росло более сотни кустов запрещенного растения.
Владельцу земли выписали предписание об уничтожении сорняка. За невыполнение на собственника наложили бы административный штраф.
«Все растения были выкорчеваны и сожжены в присутствии сотрудников полиции» - передали в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU