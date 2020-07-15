2020-07-15T17:44:32+03:00
Общество

Более 100 кустов конопли обнаружены на частной территории в Великих Луках

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В Великих Луках плантация дикорастущей конопли была обнаружена и уничтожена полицейскими в рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2020». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На участке собственника в сумме росло более сотни кустов запрещенного растения.

Владельцу земли выписали предписание об уничтожении сорняка. За невыполнение на собственника наложили бы административный штраф.

«Все растения были выкорчеваны и сожжены в присутствии сотрудников полиции» - передали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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