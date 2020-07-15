2020-07-15T17:54:16+03:00
Общество

Улица Труда в Пскове будет перекрыта для автотранспорта 21 июля

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В Пскове, 21 июля, перекроют движение автотранспорта на улице Труда. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в администрации города Пскова.

На участке от улицы Волкова до улицы Школьной машинам будет не проехать с 20:00 до 22:30. Перекрытие осуществят в связи со спиливанием аварийных деревьев.

«В качестве объездов определены улица О.Кошевого, улица Школьная» - отметили в пресс-службе администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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