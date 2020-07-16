Прогноз погоды в Псковской области на 16 июля

16 Июль 2020 2020-07-16T09:29:26+03:00

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По данным Псковского ЦГМС, 16 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура по области ночью опустится до +9°С.

Днем температура будет колебаться в пределах +20... +25°С.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

Кроме того, сегодня и завтра, метеозависимые псковичи могут почувствовать на себе влияние магнитной бури.

ИСТОЧНИК KP.RU