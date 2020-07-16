Великолукские воздухоплаватели снова переносят встречу
В Великих Луках переносится встреча воздухоплавателей на год. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.
Юбилейная, XXV Международная встреча воздухоплавателей запланирована на 12 – 18 июня 2021 года. Такое решение было принято из-за риска распространения коронавируса.
Мероприятие должно было проходить в июне этого года, затем встречу перенесли на август. В связи с эпидемиологической ситуацией администрация города Великие Луки выдвинула постановление о проведении международной встречи воздухоплавателей в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU