Великолукские воздухоплаватели снова переносят встречу

16 Июль 2020 2020-07-16T10:18:13+03:00

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В Великих Луках переносится встреча воздухоплавателей на год. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Юбилейная, XXV Международная встреча воздухоплавателей запланирована на 12 – 18 июня 2021 года. Такое решение было принято из-за риска распространения коронавируса.

Мероприятие должно было проходить в июне этого года, затем встречу перенесли на август. В связи с эпидемиологической ситуацией администрация города Великие Луки выдвинула постановление о проведении международной встречи воздухоплавателей в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU