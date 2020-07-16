В Невеле обсудили создание мемориала "Край партизанской славы"

16 Июль 2020 2020-07-16T10:55:24+03:00

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Вчера в Невеле, на общественном собрании в администрации района, обсудили создание нового мемориала "Край партизанской славы", сообщает газета "Невельский вестник".

Глава Невельского района Олег Майоров представил общественности грамоту о присвоении Невельскому району звания "Край партизанской славы". Также он отметил, что в этом году на реализацию патриотических мероприятий из областного бюджета району будет выделено 500 тысяч рублей.

Фото: газета "Невельский вестник"

На мероприятии невельчане обсудили возможные архитектурные решения по разработке и месту установки памятника. По итогу собрания было принято решение о создании рабочей группы, которая детально проработает каждое выдвинутое предложение и сформирует окончательный проект

ИСТОЧНИК KP.RU