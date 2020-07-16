2020-07-16T11:17:00+03:00
Общество

Псковичку с лабрадором искусали озверевшие кане-корсо

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Беременную псковичку и ее лабрадора покусали домашние собаки породы кане-корсо. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

В Пскове, в области улиц Доставалова и Шестака три собаки травмировали псковичку Ульяну Андрееву и ее питомца 17 мая. Она не успела отреагировать, собаки быстро их окружили.

Пострадавшая заявила в полицию и зафиксировала укусы после инцидента.

Через месяц Ульяна снова столкнулась с этими собаками, они уже были с хозяином. Однако животные были не на привязи и без намордников. «Одна собака бежит на нас с ребёнком, две сбивают с ног хозяина, и тот мне кричит: «Беги, они тебя сейчас загрызут!» – рассказала она в эфире программы «Вести-Псков».

Жители района давно пытаются разобраться с хозяином собак, но ничего не помогает.

Ульяна Андреева же планирует выбить из виновника моральную компенсацию за причиненный вред здоровью через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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