Псковичку с лабрадором искусали озверевшие кане-корсо
Беременную псковичку и ее лабрадора покусали домашние собаки породы кане-корсо. Об этом сообщает ГТРК «Псков».
В Пскове, в области улиц Доставалова и Шестака три собаки травмировали псковичку Ульяну Андрееву и ее питомца 17 мая. Она не успела отреагировать, собаки быстро их окружили.
Пострадавшая заявила в полицию и зафиксировала укусы после инцидента.
Через месяц Ульяна снова столкнулась с этими собаками, они уже были с хозяином. Однако животные были не на привязи и без намордников. «Одна собака бежит на нас с ребёнком, две сбивают с ног хозяина, и тот мне кричит: «Беги, они тебя сейчас загрызут!» – рассказала она в эфире программы «Вести-Псков».
Жители района давно пытаются разобраться с хозяином собак, но ничего не помогает.
Ульяна Андреева же планирует выбить из виновника моральную компенсацию за причиненный вред здоровью через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU