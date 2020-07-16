2020-07-16T13:22:47+03:00
Общество

Число безработных в Псковской области за год увеличилось в 5,3 раза

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В Псковской области с начала года число безработных увеличилось в 5,3 раза, сообщает Псковское агенство информации со ссылкой на заместителя председателя комитета по труду и занятости Псковской области Нину Бухмиллер.

В январе в регионе фиксировалось 2060 человек, находящихся в поиске работы, по данным на 15 июля это количество возросло до 10827 человек.

За соответствующей помощью в центр занятости обратились 14485 человек, год назад находились в поиске работы – 7414 человек.

Уровень безработицы за год вырос в 5,7 раз: на начало года в Псковской области уровень безработицы составлял 0,6%, в июле – 3,4%. Уровень безработицы за год вырос в 5,7 раза.

Нина Бухмиллер отметила, что за содействием в поиске работы люди стали обращаться в том числе из-за хороших мер федеральной и региональной поддержки.

Отмечается, что количество граждан, получающих пособие по безработице увеличилось более чем в 5 раз. В начале года помощь получали 1761 человек. Сейчас – 9691 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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