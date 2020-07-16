2020-07-16T13:07:55+03:00
Общество

Обновленный псковский «Машиностроитель» возобновит работу в этом году

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В Пскове осенью закончат реставрацию стадиона «Машиностроитель», заявил в эфире ПАИ-live председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов.

Проблемы, которые возникали в ходе работы, уже решены. Сейчас есть лишь производственные вопросы. Говорил собеседник с надеждой, что стадион достроят этой осенью.

Новый «Машиностроитель» возводят уже с 2018 года. По плану сдать в эксплуатацию его должны были к Ганзейским дням нового времени, однако не смогли.

Грахов поделился, что в сторону работ было множество претензий из-за сроков. Однако в опровержение председатель сказал: «Стадион получится очень хорошим, красивым, современным, – это факт. То, что он будет достроен, – это тоже факт. Сейчас работы находятся на завершающем этапе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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