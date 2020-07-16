Псковички в декрете могут бесплатно получить профессию

16 Июль 2020 2020-07-16T14:18:35+03:00

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Псковички в декрете в этом году получили дополнительную профессию бесплатно. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на заместителя председателя комитета по труду и занятости Псковской области Нина Бухмиллер, которая выступила на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс».

Всего на переобучение было отправлено 172 мамы – это больше, чем планировалось. На это выделили субсидию номиналом 8,8 миллионов рублей.

«В рамках национального проекта «Демография» работает программа для помощи женщинам в декрете», - отметила Нина Бухмиллер. Другие категории граждан пройти переобучение по этой программе не могут.

Самыми популярными направлениями переобучения стали педагогика, делопроизводство и дизайн. А также профессии, позволяющие самой выбирать график, например, мастера по маникюру и парикмахеры, прокомментировала начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс».

Псковичек в декрете, которые хотят обучаться, остается много, поэтому их перенаправляют на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU