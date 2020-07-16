2020-07-16T17:07:16+03:00
Общество

В Пскове 18 июля поменяется схема движения автобусов

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В Пскове 18 июля изменится маршрут автобусов, которые курсируют через улицу Леона Поземского. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Из-за проведения дорожных работ на улицах Леона Поземского и Набат перекроют движение с 8:00 18 июля до 6:00 следующего дня. Поменяется схема движение у автобусов номеров 1, 118 и 124, а также пригородных и междугородних маршрутов, проходящих по улице Леона Поземского.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

При движении от остановки «Мясокомбинат» автобусы поедут до перекрестка с улицей Ипподромной, далее налево по улице Ипподромной через остановки «Псковпищепром», «Ипподромная», далее направо по улице Ипподромной до улицы Труда, по улице Труда далее по маршруту. В обратном направлении автобусы пойдут по улице Труда до улицы Ипподромной, далее налево до улицы Леона Поземского по маршруту.

Дополнительные остановки организуют на «Псковпищепроме», «Ипподромной», «Школе №12», «улице Волкова».

На улицах Александра Невского, улица Олега Кошевого автобусы останавливаться не будут.

Автобус под номером 25 двигаясь от Звездной к улице Текстильной не будет останавливаться на проспекте Энтузиастов, Ипподромной, Псковпищепроме, улицах Александра Невского и Олега Кошевого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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