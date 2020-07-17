2020-07-17T12:56:18+03:00
Происшествия

В Псковской области подросток погиб под колесами поезда

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В Псковской области погиб несовершеннолетний парень под колесами поезда. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Тело обнаружили 15 июля в 50-ти метрах от железнодорожного переезда переезда между станциями Насва и Назимово.

«По характеру травм, обнаруженных на теле мальчика, был травмирован подвижным составом» - отметили в следственном управлении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа. Произведен осмотр места и назначены судебные экспертизы. Сейчас устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения подвижного состава.

«Следственное управление обращается к гражданам с призывом соблюдать правила нахождения на железной дороге!» - озвучили в СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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