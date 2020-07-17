В Псковской области подросток погиб под колесами поезда
В Псковской области погиб несовершеннолетний парень под колесами поезда. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Тело обнаружили 15 июля в 50-ти метрах от железнодорожного переезда переезда между станциями Насва и Назимово.
«По характеру травм, обнаруженных на теле мальчика, был травмирован подвижным составом» - отметили в следственном управлении.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа. Произведен осмотр места и назначены судебные экспертизы. Сейчас устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения подвижного состава.
«Следственное управление обращается к гражданам с призывом соблюдать правила нахождения на железной дороге!» - озвучили в СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU