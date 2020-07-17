Называем имена победителей акции «Губернаторский дневник» за третий триместр 2019/2020 учебного года

17 Июль 2020 2020-07-17T15:31:46+03:00

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Ну что же, друзья, вы так долго ждали объявление итогов третьего триместра 2019/2020 учебного года акции "Губернаторский дневник", которую мы проводим уже в девятый раз.

В этом триместре наши отличники все вместе заработали 2 330 пятерок! Это значительно меньше прошлых раз, но это и неудивительно. Конец года оказался для всех очень трудным, все занятия проходили дома, дистанционно. Поэтому море пятерок можно было бы поставить и родителям, которые на время карантина для ребят стали настоящими учителями!

Если вспомнить, сколько стихотворений и песен было снято в этом году для учителей и сколько акций поддержали школьники Псковской области, то можно сказать точно - наши ребята постарались на славу.

Нам прислали табели с отличными результатами ученики школ Пскова, Великих Лук, Новосокольников, Опочки, Палкино, Усвят, Островского, Себежского, Порховского, Пустошкинского, Великолукского, Новоржевского, Бежаницкого, Невельского районов.

Мы рады, что к нам присоединились отличники из районов области, которые раньше не принимали участие в проекте. Среди ребят мы увидели как новые имена, так и отличников, которые из года в год держат марку высоких знаний и присылают в редакцию бланки с надеждой стать лучшими. Уверены, что настойчивость, упорство, вера в себя и трудолюбие непременно принесут результаты в будущем. А пока, мы объявляем имена лучших их лучших.

Самыми активными, конечно, стали ученики начальной школы. Там была самая острая конкуренция. Между фаворитами разрыв составил буквально два балла. В связи с тем, что этот год для всех стал очень необычным и нам поступило не много заявок, а количество оценок превосходило прошлые годы, мы решили удвоить количество победителей.

В итоге больше всего пятерок в области среди учеников 2- 4-х классов получила второклассница Лысенко Ангелина — ученица школы №7 города Острова. В ее табеле за первый триместр набралось 247 пятерок. А также третьеклассница Волкова Ольга ученица Порховской школы №1, она заработала 245 пятерок.

Среди учеников 5-7-х классов победу одержал пятиклассник Смирнов Глеб из Пустошкинского центра образования, его результат — 195 пятерок. И семиклассник Григорьев Андрей из Псковского педагогического комплекса, он набрал 164 отличные оценки.

Ну и среди победителей прошлых лет больше всего оценок «отлично» получила семиклассница Алексеева Анастасия из школы №7 им. В.Н. Пушкарева из города Острова. В ее дневнике красуется 166 пятерок. В этом году ее снова ждет встреча с главой региона.

Мы поздравляем всех победителей! А ребятам, которым в этом триместре не повезло, мы желаем не опускать руки и попытать удачу в следующем триместре. Тем более, мы уверены, что наши отличники получают знания и пятерки не для «Губернаторского дневника», а для себя.

Мы обязательно познакомим вас поближе с победителями конкурса и расскажем, чем увлекаются кроме отличной учебы.

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ИСТОЧНИК KP.RU