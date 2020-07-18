2020-07-18T10:17:14+03:00
Общество

В Великих Луках продолжается строительство нового «Кванториума»

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Фото газеты "Великолукская правда"Фото газеты "Великолукская правда"
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В великолукском «Кванториуме» уже идут отделочные работы. Об этом сообщила газета «Великолукская правда».

В данный момент в детском технопарке приступили к следующему этапу работ по реставрации. Заменили электропроводку и освещение как заявлено в проекте. Проводится монтаж инженерных сетей водоснабжения и канализации.

Фото газеты "Великолукская правда"

Фото газеты "Великолукская правда"

Строители закончили штукатурить и шпаклевать стены, начинают готовить стены к покраске. Подготовились к монтажу потолка.

Помимо этого, сейчас зашивают ниши радиаторов под окнами.

Вентиляционное оборудование уже приобретено и скоро будет установлено.

Рабочие почти закончили укладку плитки на полу в коридорах, а в туалетах на стенах и полу.

«Кванториум» должны открыть к сентябрю этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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