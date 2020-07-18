В Великих Луках продолжается строительство нового «Кванториума»
В великолукском «Кванториуме» уже идут отделочные работы. Об этом сообщила газета «Великолукская правда».
В данный момент в детском технопарке приступили к следующему этапу работ по реставрации. Заменили электропроводку и освещение как заявлено в проекте. Проводится монтаж инженерных сетей водоснабжения и канализации.
Фото газеты "Великолукская правда"
Строители закончили штукатурить и шпаклевать стены, начинают готовить стены к покраске. Подготовились к монтажу потолка.
Помимо этого, сейчас зашивают ниши радиаторов под окнами.
Вентиляционное оборудование уже приобретено и скоро будет установлено.
Рабочие почти закончили укладку плитки на полу в коридорах, а в туалетах на стенах и полу.
«Кванториум» должны открыть к сентябрю этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU