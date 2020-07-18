2020-07-18T10:45:40+03:00
Общество

В Великолукском драматическом театре новый художественный руководитель

Поделиться:
Фото Великолукского театра драмыФото Великолукского театра драмы
Изменить размер текста:

В Великолукском драматическом театре назначили нового руководителя, об этом пишет «Великолукская правда Новости».

«С 16 июля художественным руководителем Великолукского драматического театра назначен режиссер из Москвы, выпускник ГИТИСа Юрий Печенежский» - передали в администрации театра.

Зрители прежде уже видели спектакли Печенежского. В этом году дали постановки «Смотритель», на основе произведений Александра Пушкина и Николая Карамзина и «Старший сын» Александра Вампилова.

В прошлом году на премии российского театрального фестиваля «Золотая маска-2020» в ходе конкурсного отбора произведение Юрия вошло в Long List. Это был спектакль «Базаров» по роману «Отцы и дети», поставленный на сцене Великолукского драматического театра.

В конце июля жюри «Золотой маски» приедут посмотреть псковский спектакль «Ревизор».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области раньше срока отремонтировали еще одну дорогу
43 человека скончалось от коронавируса в Псковской области
Мусорный вопрос: жильцы Родины обеспокоены работой "Экопрома"
В Великолукском драматическом театре новый художественный руководитель
В Великих Луках продолжается строительство нового «Кванториума»
В Себеже открыли обновлённый стадион
В Великих Луках начинают работать фонтаны
18 июля на сутки закроют участок улицы Леона Поземского
Жаркая погода с дождями ожидается в Псковской области 18 июля
В Псковской области создадут три спасательных студенческих отряда
Псковичей в ближайшие дни ожидает запуск фонтанов
В Пскове появится интерактивная карта с местами преступлений нацистов
Называем имена победителей акции «Губернаторский дневник» за третий триместр 2019/2020 учебного года
Разыскивается пскович, ушедший из областной больницы
В Псковской области подросток погиб под колесами поезда
Вернувшихся из-за границы псковичей обязали заполнить анкету на госуслугах
Псковичи смогут отправиться до Евпатории на поезде без пересадок
Прогноз погоды в Псковской области на 17 июля
Полицейских, спасших из пожара двух псковичей, наградили медалями
В Пскове может появиться новый мост
В Пскове 18 июля поменяется схема движения автобусов
В Псковской области строят 35 многоквартирных домов
Псковички в декрете могут бесплатно получить профессию
Число безработных в Псковской области за год увеличилось в 5,3 раза
Обновленный псковский «Машиностроитель» возобновит работу в этом году