В Великолукском драматическом театре новый художественный руководитель
В Великолукском драматическом театре назначили нового руководителя, об этом пишет «Великолукская правда Новости».
«С 16 июля художественным руководителем Великолукского драматического театра назначен режиссер из Москвы, выпускник ГИТИСа Юрий Печенежский» - передали в администрации театра.
Зрители прежде уже видели спектакли Печенежского. В этом году дали постановки «Смотритель», на основе произведений Александра Пушкина и Николая Карамзина и «Старший сын» Александра Вампилова.
В прошлом году на премии российского театрального фестиваля «Золотая маска-2020» в ходе конкурсного отбора произведение Юрия вошло в Long List. Это был спектакль «Базаров» по роману «Отцы и дети», поставленный на сцене Великолукского драматического театра.
В конце июля жюри «Золотой маски» приедут посмотреть псковский спектакль «Ревизор».
ИСТОЧНИК KP.RU