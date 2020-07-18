В Великолукском драматическом театре новый художественный руководитель

18 Июль 2020 2020-07-18T10:45:40+03:00

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В Великолукском драматическом театре назначили нового руководителя, об этом пишет «Великолукская правда Новости».

«С 16 июля художественным руководителем Великолукского драматического театра назначен режиссер из Москвы, выпускник ГИТИСа Юрий Печенежский» - передали в администрации театра.

Зрители прежде уже видели спектакли Печенежского. В этом году дали постановки «Смотритель», на основе произведений Александра Пушкина и Николая Карамзина и «Старший сын» Александра Вампилова.

В прошлом году на премии российского театрального фестиваля «Золотая маска-2020» в ходе конкурсного отбора произведение Юрия вошло в Long List. Это был спектакль «Базаров» по роману «Отцы и дети», поставленный на сцене Великолукского драматического театра.

В конце июля жюри «Золотой маски» приедут посмотреть псковский спектакль «Ревизор».

ИСТОЧНИК KP.RU