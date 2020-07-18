Мусорный вопрос: жильцы Родины обеспокоены работой "Экопрома"

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Псковичи в социальных сетях делятся фотографиями с контейнерами для ТКО, переполненными мусором и жалуются на стоящий в подъездах невыносимый запах.

По словам жильцов, последний раз мусор вывозили в понедельник, 13 июля, и то, сделали это некачественно.

"..не весь мусор был убран в понедельник! Только то, что находилось в контейнерах, а что вне, но рядом - даже не тронули!" - пишут возмущенные псковичи в социальных сетях и добавляют, - как квитанции - так каждый месяц приходят, они не забывают их рассылать, а оказать услугу достойно - не могут!"

Фото: ООО "УК ПсковЖилСервис"

Директор ООО "УК ПсковЖилСервис" в связи с систематическим нарушением графика вывоза ТКО, в связи с опасениями нарушения санитарно-эпидемиологической обстановки в обслуживаемых домах, написал обращение в соответствующие органы.

Коммунальная служба отметила, что вынуждена привлечь для вывоза мусора другую организацию.

Жильцы микрорайона решение ООО "УК ПсковЖилСервис" поддержали: "Сил Вам в этой борьбе! Поддерживаем полностью".