2020-07-18T12:23:29+03:00
Общество

В Псковской области раньше срока отремонтировали еще одну дорогу

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Фото с сайта администрации Псковской областиФото с сайта администрации Псковской области
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В Псковской области завершен ремонт дороги Струги Красные — Ляды в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации области.

Ремонт произведен: «на участке км 1+200 — км 5+373 — от выезда из Струг Красных в сторону Ляд. Протяженность отрезка составила 4 км 173 м» - прокомментировали в администрации.

Фото с сайта администрации Псковской области

Фото с сайта администрации Псковской области

Была проделана работа по очистке полосы отвода, устройству новых кюветов, укреплению обочин. Отремонтировали тир водопроводные трубы и две автобусные остановки.

Начерчены осевая и краевая разметка термопластиком.

Подрядчик опередил сроки на месяц и сдал объект сейчас, а не 14 августа.

В Гдовском районе также сдали работу раньше срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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