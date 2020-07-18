В Псковской области раньше срока отремонтировали еще одну дорогу
В Псковской области завершен ремонт дороги Струги Красные — Ляды в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации области.
Ремонт произведен: «на участке км 1+200 — км 5+373 — от выезда из Струг Красных в сторону Ляд. Протяженность отрезка составила 4 км 173 м» - прокомментировали в администрации.
Фото с сайта администрации Псковской области
Была проделана работа по очистке полосы отвода, устройству новых кюветов, укреплению обочин. Отремонтировали тир водопроводные трубы и две автобусные остановки.
Начерчены осевая и краевая разметка термопластиком.
Подрядчик опередил сроки на месяц и сдал объект сейчас, а не 14 августа.
В Гдовском районе также сдали работу раньше срока.
ИСТОЧНИК KP.RU