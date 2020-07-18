В Псковской области было убито 19 тысяч человек нацистами
В Псковской области погибло 19 тысяч человек в годы Великой отечественной Войны. Об этом говорил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире проекта ПАИ-livе.
Потери от нацистских оккупантов оценивала специальная комиссия после освобождения Пскова. По этим данным погибло порядка 19 тысяч человек, однако данные неточные.
«Виновники преступлений не найдены, но перечислены их должности и фамилии – немецкие, прибалтийские и даже русские» - отметил директор архива.
В Пскове также появится интерактивная карта с местами преступлений нацистов.
ИСТОЧНИК KP.RU