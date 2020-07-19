Двух грибников спасли в гдовском лесу

19 Июль 2020 2020-07-19T09:41:34+03:00

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Вчера, 18 июля, в лесу деревни Еврейно Гдовского района объявили в розыск двух грибников. Об этом сообщила газета "Гдовская заря".

По сообщению корреспондента, грибники в 6 часов утра отправились в лес, но к 11:40 в местной полиции раздался звонок о помощи. Оказалось, что к этому времени грибники потерялись в лесу и не могут найти обратную дорогу.

Полицейские перенаправили вызов на поисково-спасательный отряд Псковской области. К 13:20 команда из трех поисковиков обнаружила людей и помогла выбраться из леса. Медицинская помощь грибникам не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU