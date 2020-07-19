2020-07-19T10:11:20+03:00
Общество

Уволенному из-за болезни великолукскому футболисту оплатят лечение

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Спортсмену, который из-за проблем со здоровьем был уволен из футбольного клуба «Луки-Энергия» не получив должного медицинского сопровождения и положенной выплаты, вернут деньги и компенсируют затраты на лечение.

Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, размещенном в социальной сети Instagram.

«Это безусловно вопиющий факт, который мы не оставили без внимания. По нашей просьбе в инцидент вмешалась администрация города Великие Луки. Спортсмен получит все причитающиеся ему средства», - заверил глава региона.

«Я считаю, что работать нужно по-человечески. В Псковской области это должно быть обязательным условием для всех», - отметил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ООО "АСПО" не дает жильцам Родины утонуть в мусоре
Фестиваль "Псковские жемчужины" состоится в режиме on-line
Уволенному из-за болезни великолукскому футболисту оплатят лечение
Ущерб от коронавируса в Псковской области составил 4,4 млрд рублей
Двух грибников спасли в гдовском лесу
В Псковской области создали сайт для ответов на все свадебные вопросы
Жара не сбавляет обороты:прогноз погоды в Псковской области на 19 июля
Годовалый и трехлетний малыши пострадали в ДТП около деревни Уграда
В Псковской области было убито 19 тысяч человек нацистами
В Псковской области раньше срока отремонтировали еще одну дорогу
43 человека скончалось от коронавируса в Псковской области
Мусорный вопрос: жильцы Родины обеспокоены работой "Экопрома"
В Великолукском драматическом театре новый художественный руководитель
В Великих Луках продолжается строительство нового «Кванториума»