Уволенному из-за болезни великолукскому футболисту оплатят лечение

19 Июль 2020 2020-07-19T10:11:20+03:00

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Спортсмену, который из-за проблем со здоровьем был уволен из футбольного клуба «Луки-Энергия» не получив должного медицинского сопровождения и положенной выплаты, вернут деньги и компенсируют затраты на лечение.

Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, размещенном в социальной сети Instagram.

«Это безусловно вопиющий факт, который мы не оставили без внимания. По нашей просьбе в инцидент вмешалась администрация города Великие Луки. Спортсмен получит все причитающиеся ему средства», - заверил глава региона.

«Я считаю, что работать нужно по-человечески. В Псковской области это должно быть обязательным условием для всех», - отметил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU