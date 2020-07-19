2020-07-19T10:29:38+03:00
Общество

Фестиваль "Псковские жемчужины" состоится в режиме on-line

Поделиться:
Фото: информационная служба музея "Михайловское"Фото: информационная служба музея "Михайловское"
Изменить размер текста:

ХIX Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» будет организован в on-line формате. Об этом сообщили в информационной службе музея "Михайловское".

"Много лет подряд большую часть конкурсных прослушиваний, а также творческие встречи, торжественные церемонии открытия и закрытия «Псковских жемчужин», познавательные экскурсии и прогулки для участвующих в «Жемчужинах» детей и подростков проводили в музеях-усадьбах Пушкинского Заповедника и в концертном зале музейного Научно-культурного центра в посёлке Пушкинские Горы" - сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

В этом году музей, по-прежнему, останется принимающей стороной, но теперь - с необычной формой воплощения фестиваля. В программе все также будут представлены выступления ансамблей, песенный и устный фольклор, прикладное творчество, а также исследовательская работа.

За ходом фестиваля можно будет следить по публикациям на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ООО "АСПО" не дает жильцам Родины утонуть в мусоре
Фестиваль "Псковские жемчужины" состоится в режиме on-line
Уволенному из-за болезни великолукскому футболисту оплатят лечение
Ущерб от коронавируса в Псковской области составил 4,4 млрд рублей
Двух грибников спасли в гдовском лесу
В Псковской области создали сайт для ответов на все свадебные вопросы
Жара не сбавляет обороты:прогноз погоды в Псковской области на 19 июля
Годовалый и трехлетний малыши пострадали в ДТП около деревни Уграда
В Псковской области было убито 19 тысяч человек нацистами
В Псковской области раньше срока отремонтировали еще одну дорогу
43 человека скончалось от коронавируса в Псковской области
Мусорный вопрос: жильцы Родины обеспокоены работой "Экопрома"
В Великолукском драматическом театре новый художественный руководитель
В Великих Луках продолжается строительство нового «Кванториума»