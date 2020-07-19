Фестиваль "Псковские жемчужины" состоится в режиме on-line

19 Июль 2020 2020-07-19T10:29:38+03:00

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ХIX Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» будет организован в on-line формате. Об этом сообщили в информационной службе музея "Михайловское".

"Много лет подряд большую часть конкурсных прослушиваний, а также творческие встречи, торжественные церемонии открытия и закрытия «Псковских жемчужин», познавательные экскурсии и прогулки для участвующих в «Жемчужинах» детей и подростков проводили в музеях-усадьбах Пушкинского Заповедника и в концертном зале музейного Научно-культурного центра в посёлке Пушкинские Горы" - сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

В этом году музей, по-прежнему, останется принимающей стороной, но теперь - с необычной формой воплощения фестиваля. В программе все также будут представлены выступления ансамблей, песенный и устный фольклор, прикладное творчество, а также исследовательская работа.

За ходом фестиваля можно будет следить по публикациям на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

ИСТОЧНИК KP.RU