За эти сутки в Псковской области коронавирус унес жизни 2-х человек

19 Июль 2020 2020-07-19T13:49:04+03:00

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За прошедшие сутки в Псковской области коронавирус унес жизни двух граждан. С начала пандемии умерших насчитывается уже 45 человек.

На данный момент проведено 57 693 исследований. Только за вчера их произвели 367 раз. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии 3 421. Вчера пришло 19 ответов с положительными тестами на ковид.

За прошедшие сутки 35 человек излечились от коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU