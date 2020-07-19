За эти сутки в Псковской области коронавирус унес жизни 2-х человек
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За прошедшие сутки в Псковской области коронавирус унес жизни двух граждан. С начала пандемии умерших насчитывается уже 45 человек.
На данный момент проведено 57 693 исследований. Только за вчера их произвели 367 раз. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии 3 421. Вчера пришло 19 ответов с положительными тестами на ковид.
За прошедшие сутки 35 человек излечились от коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU