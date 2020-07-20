Улицу Свердлова перекроют для автотранспорта в Пскове

20 Июль 2020 2020-07-20T11:12:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове перекроют дорогу для автомобилей по улице Свердлова 2 августа. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации города.

Движение остановят на участке от улицы Карла Маркса до улицы Воровского с 7:00 до 13:30.

«В соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 15 июля 2020 года №966 «О временном прекращении движения автотранспорта при проведении спортивно-массового мероприятия «Забег. РФ 2020» в связи с проведением в городе Пскове спортивно-массового мероприятия «Забег. РФ 2020» - передает администрация.

Водители смогут объехать этот участок дороги по улице Гоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU