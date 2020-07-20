В Псковской области вырубка леса нанесла ущерб в 750 тысяч рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T11:46:48+03:00

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В Псковской области вырубили более 30 кубометров древесины. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В Красногородском районе нарушители закона вырубили лес и тем самым нанесли государству ущерб более 750 тысячам рублей. Это установили в ходе надзорных мероприятий.

Природоохранительный прокурор подал иск о взыскании в суд на ООО «Генштаб» - с этой организацией заключен договор на расчистку участка. Помимо этого, взыскание на людей, которые привлекались к работам.

«Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчиков возложены соответствующие обязанности» - комментируют в прокуратуре.

Решение суда вступило в силу, а исполнение находится под надзором природоохранного прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU