2020-07-20T12:23:04+03:00
Общество

Псковским медикам собрали более 600 тысяч рублей на акции

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Фото из аккаунта Михаила Ведерникова в соцсети InstagramФото из аккаунта Михаила Ведерникова в соцсети Instagram
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В Псковской области благотворительный концерт «Спасибо медикам» собрал более 600 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников в социальной сети Instagram.

Денежные средства будут направлены на здоровье медицинских работников, на реабилитацию врачей, переболевших коронавирусом.

Подписчики развели полемику в комментариях к посту и пришли к выводу: «Врачей всегда нужно благодарить, а не только во время пандемии».

Концерт в Изборске стал центральным мероприятием региональной благотворительной акции «Спасибо медикам» Псковской области, которая продлится до 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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