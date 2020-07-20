Псковским медикам собрали более 600 тысяч рублей на акции
В Псковской области благотворительный концерт «Спасибо медикам» собрал более 600 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников в социальной сети Instagram.
Денежные средства будут направлены на здоровье медицинских работников, на реабилитацию врачей, переболевших коронавирусом.
Подписчики развели полемику в комментариях к посту и пришли к выводу: «Врачей всегда нужно благодарить, а не только во время пандемии».
Концерт в Изборске стал центральным мероприятием региональной благотворительной акции «Спасибо медикам» Псковской области, которая продлится до 25 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU