Псковичи снова увидят концерт «Спасибо медикам»
Фото из аккаунта Михаила Ведерникова в соцсети Instagram
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В Псковской области состоится еще один концерт «Спасибо медикам». Об этом сообщил в своем аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников в социальной сети Instagram.
«Акция продолжается, следующий концерт — в августе», — заявил глава региона.
Средства передадут в Благотворительный фонд развития Псковской области святой равноапостольной княгини Ольги для последующего приобретения путёвок и курсовок для переболевших коронавирусом медиков.
Минувший концерт собрал для медицинских работников более 600 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU