2020-07-20T12:35:33+03:00
Общество

Псковичи снова увидят концерт «Спасибо медикам»

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Фото из аккаунта Михаила Ведерникова в соцсети InstagramФото из аккаунта Михаила Ведерникова в соцсети Instagram
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В Псковской области состоится еще один концерт «Спасибо медикам». Об этом сообщил в своем аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников в социальной сети Instagram.

«Акция продолжается, следующий концерт — в августе», — заявил глава региона.

Средства передадут в Благотворительный фонд развития Псковской области святой равноапостольной княгини Ольги для последующего приобретения путёвок и курсовок для переболевших коронавирусом медиков.

Минувший концерт собрал для медицинских работников более 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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