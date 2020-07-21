2020-07-21T09:47:41+03:00
Общество

Псковичи будут меньше платить за вывоз мусора

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Фото: ЭкопромФото: Экопром
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В Псковской области снижены тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО в Псковской области «Экопром».

Комитет по тарифам и энергетике Псковской области рассмотрел вопрос о внесении изменений в приказ от 20 декабря 2019 года № 278-тко «Об утверждении для ООО «Экопром» предельных единых тарифов на услугу регоператора по обращению с ТКО в Псковской области на 2020-2022 годы» на заседании коллегии 20 июля.

Предельный единый тариф на севере составил 662,03 рубля на кубический метр, а на юге – 620,32 рублей на кубический метр. Это на 100,18 рублей и на 121,39 рублей меньше ранее действующих с 1 июля 2020 года предельных единых тарифов.

Утвержденные тарифы для регионального оператора будут применяться с 1 августа 2020.

Ранее мы писали, что жильцам микрорайона «Родина» не дали утонуть в мусоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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