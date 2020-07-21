В Пскове открылся шахматный клуб для детей
В Ледовом дворце детский спортклуб по шахматам заработал после карантина. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Федерации шахмат Псковской области.
20 июля был Международный день шахмат. В честь праздника спортклуб снова открылся и будет проводить занятия с детьми в Ледовом дворце. Однако сроки возобновления официальных соревнований пока что неизвестны.
«Уже сегодня – 20 июля в межднародный день шахмат – свои двери вновь открыл спортклуб нашей федерации в Ледовом дворце для занятий с детьми» – проинформировали в федерации.
Посещение спортклуба возможно только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU