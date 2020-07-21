В Пскове открылся шахматный клуб для детей

21 Июль 2020 2020-07-21T10:05:41+03:00

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В Ледовом дворце детский спортклуб по шахматам заработал после карантина. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

20 июля был Международный день шахмат. В честь праздника спортклуб снова открылся и будет проводить занятия с детьми в Ледовом дворце. Однако сроки возобновления официальных соревнований пока что неизвестны.

«Уже сегодня – 20 июля в межднародный день шахмат – свои двери вновь открыл спортклуб нашей федерации в Ледовом дворце для занятий с детьми» – проинформировали в федерации.

Посещение спортклуба возможно только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU