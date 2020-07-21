Пожарные нашли изнасилованную зарезанную 18-летнюю девушку

21 Июль 2020 2020-07-21T11:07:44+03:00

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Пскович 36-ти лет изнасиловал дочь сожительницы 18-ти лет, убил ее и поджег квартиру. Об этому «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре Псковской области.

В августе 2019 года мужчина пришел в состоянии алкогольного опьянения в квартиру на улице Инженерной к 18-летней дочери своей сожительницы, проживавшей отдельно от них. Девушка отказалась вступать с ним в половую связь. После этого обвиняемый изнасиловал ее и совершил другие насильственные сексуальные действия.

Далее мужчина нанес несколько уколов ножом в горло потерпевшей. Тем самым убил девушку, далее поджег квартиру и открыл газовые конфорки. Мужчина предположил, что взрывом сотрутся следы преступления.

В квартире разгорелся пожар. Взрыва удалось избежать, так как оперативно приехали пожарные. Они и обнаружили в квартире труп девушки.

Уголовное дело отправлено в Псковский областной суд.

«Виновному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы» - заявили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU