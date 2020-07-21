В Пскове перекроют Троицкий мост на три дня
Фото Анны Лаба
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В Пскове Троицкий мост перекроют для автотранспорта на три дня. Об этом «Комсомольской правде сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Троицкий мост закроют 24 июля в 20:00 и откроют только 27 июля в 6:00. Это связано с заменой инженерных сетей и укладке нового дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.
Кроме того, перекроют участок дороги улицы Леона Поземского от Труда до улицы Милицейской.
Объезжать предложено по мостам Александра Невского, Кузнецкому и Инженерному.
ИСТОЧНИК KP.RU