В Псковской области учителя получат по миллиону рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T15:11:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области пять сельских учителей получат выплату по одному миллиону рублей каждый. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова.

Выплаты поступят в рамках программы «Земский учитель».

Подали заявки на участие 105 учителей, а победителей в этом году будет только пять. Экспертная комиссия примет решение, кого поддержать, отметил Седунов.

На сайте «Земский учитель» представлены вакансии для педагогов с подробным описанием.

Кроме того, молодые специалисты получают по 50 тысяч рублей в течении первых трех лет, как дополнительные стимулирующие от государства.

ИСТОЧНИК KP.RU