В Псковской области учителя получат по миллиону рублей
В Псковской области пять сельских учителей получат выплату по одному миллиону рублей каждый. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова.
Выплаты поступят в рамках программы «Земский учитель».
Подали заявки на участие 105 учителей, а победителей в этом году будет только пять. Экспертная комиссия примет решение, кого поддержать, отметил Седунов.
На сайте «Земский учитель» представлены вакансии для педагогов с подробным описанием.
Кроме того, молодые специалисты получают по 50 тысяч рублей в течении первых трех лет, как дополнительные стимулирующие от государства.
ИСТОЧНИК KP.RU