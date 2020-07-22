Почему сотрудники УФСИН Псковской области используют технику мандал

22 Июль 2020 2020-07-22T09:39:15+03:00

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С личным составом уголовно-исполнительной инспекции прошло занятие с применением методов арт-терапевтического воздействия. Об этом сообщили "Комсомольской правде в Пскове" в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Главная цель арт-терапии - профилактика стрессоустойчивости, образования негативных эмоций и настраивание сознания сотрудников на позитивный лад.

В начале занятия сотрудникам было предложено выбрать шаблон любой понравившейся мандалы и начать его раскрашивание от середины к краям, при этом цвета можно было использовать абсолютно любые. По словам психолога УИИ УФСИН России по Псковской области Тамары Михайловой, «выплескивая» свои эмоции на бумагу, человек успокаивается, отвлекается, снимает стресс и расслабляется, тем самым улучшается его настроение.

Поддержание на должном уровне эмоционально-волевых качеств сотрудников уголовно-исполнительных инспекций в сегодняшних реалиях жизненной ситуации встает наиболее остро, в связи с чем работа по оптимизации эмоционального фона представляется наиболее востребованной.

Данный опыт для сотрудников уголовно-исполнительной инспекции был не в новинку. По словам самих участников занятий, раскрашивание мандал весьма увлекает и непременно хочется довести дело до конца, при этом в процессе творчества удается полностью отвлечься от повседневных проблем.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

ИСТОЧНИК KP.RU