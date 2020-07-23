2020-07-23T09:55:21+03:00
Общество

В Пскове ликвидируют два пешеходных перехода

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В Пскове планируют убрать два пешеходных перехода. Об этом сообщили на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения.

Члены рабочей группы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области на встрече обсудили меры по ликвидации 13 предочаговых мест концентрации ДТП.

Под обсуждение попал пешеходный переход на пересечении улиц Максима Горького и Пароменской, в направлении к Рижскому проспекту. А также переход на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной.

Было решено дополнительно спилить деревья вблизи пешеходных переходов, мешающие обзору. На улице Коммунальной и Рижском проспекте оборудовать пешеходные ограждения. А на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной будет дополнительно обсужден вопрос с разметкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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