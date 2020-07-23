В Пскове уже более 20 оцифрованных памятника для интерактивной карты
В Пскове оцифровали уже более 20 памятников в честь Великой Отечественной войны. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единой россии».
Оцифровку производят для создания интерактивной карты с местами преступлений нацистов. Она появится в рамка проекта «Я.Помню».
На очередном выезде волонтеры оцифровали пять объектов:
Братское захоронение 65 тысяч советских воинов, погибших в фашистском лагере;
Памятный знак летчикам – первым Героям Советского Союза в годы Великой Отечественной войны;
Памятный камень на Аллее Героев Советского Союза в честь первых боев Красной Армии;
Воинский мемориал 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков, погибших в концлагере в Песках;
Памятник на братском захоронении воинов - освободителей Пскова.
«Мы из поколения в поколение должны передавать память о них, об этих страшных страницах истории. Это наш долг, уважение к героям войны, нашим дедам и прадедам. Цифровые технологии позволят сохранить её для наших потомков» - отметили активисты.
ИСТОЧНИК KP.RU