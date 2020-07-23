2020-07-23T12:15:17+03:00
Общество

В Пскове уже более 20 оцифрованных памятника для интерактивной карты

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Фото: Пресс-служба регионального отделения "Единой России"Фото: Пресс-служба регионального отделения "Единой России"
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В Пскове оцифровали уже более 20 памятников в честь Великой Отечественной войны. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единой россии».

Оцифровку производят для создания интерактивной карты с местами преступлений нацистов. Она появится в рамка проекта «Я.Помню».

На очередном выезде волонтеры оцифровали пять объектов:

Братское захоронение 65 тысяч советских воинов, погибших в фашистском лагере;

Памятный знак летчикам – первым Героям Советского Союза в годы Великой Отечественной войны;

Памятный камень на Аллее Героев Советского Союза в честь первых боев Красной Армии;

Воинский мемориал 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков, погибших в концлагере в Песках;

Памятник на братском захоронении воинов - освободителей Пскова.

«Мы из поколения в поколение должны передавать память о них, об этих страшных страницах истории. Это наш долг, уважение к героям войны, нашим дедам и прадедам. Цифровые технологии позволят сохранить её для наших потомков» - отметили активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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