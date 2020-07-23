2020-07-23T12:22:22+03:00
Общество

В исправительной колонии Пскова практикуют тренинги по развитию коммуникативных навыков

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Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской областиФото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
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С сотрудниками ИК-4 проведен психологический тренинг по развитию коммуникативной сферы. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В рамках работы, проводимой с личным составом исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области, психологи психологической лаборатории провели психокоррекционный тренинг с сотрудниками отдела охраны.

Главной целью занятия, которое провели психологи учреждения Артем Андреев и Ольга Васильева, является развитие доверия друг к другу, психологическое сплочение коллектива, повышение навыков переключения внимания, а также тренировка слуховой и зрительной памяти.

В ходе проведения тренинга был опробован передовой метод работы - арт-метод или использование метафорических ассоциативных карт. По словам начальника психологической лаборатории ИК-4 Ольги Потаповой, данный метод способствует повышению самооценки человека, способности осознавать свои эмоции и чувства.

Данный тренинг облегчает восстановление личностных ресурсов сотрудника и помогает ему в преодолении трудных жизненных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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