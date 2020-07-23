В Пскове изменится движение автобусов 23 июля

23 Июль 2020 2020-07-23T12:42:49+03:00

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Сегодня в Пскове изменится движение автобусов из-за мероприятий в честь Дня города. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс».

Движение атотранспорта будет перекрыто по Ольгинскому мосту 23 июля с 22:00 до 00:00.

Автобусы маршрутов №№ 3, 4, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице. М. Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом направлении.

А в обратном направлении:

Автобус №3 по Октябрьскому проспекту на ул. Вокзальную, далее по ул. Вокзальной (с остановкой у ж/д музея), ул. Советской, через пл. Победы, Дамбу, по ул. М. Горького со всеми остановками;

Автобус №4 с Октябрьского проспекта следует с поворотом на ул. Гагарина (с остановкой), ул. Бастионную с выездом на ул. Вокзальную (с остановкой у ж/д музея) и далее по ул. Советской, через пл. Победы, Дамбу, по ул. М. Горького со всеми остановками;

Автобус № 17 с Вокзала следует по ул. Вокзальной, ул. Советской, пл. Победы, Дамбу, по ул. М. Горького со всеми остановками;

Автобусы № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом направлении со всеми остановками. В обратном направлении с Вокзала следуют по ул. Вокзальной, ул. Советской, через пл. Победы, Дамбу, по ул. М. Горького со всеми остановками;

Автобус № 19 следует от Цементных складов через пл. Победы, ул. Советскую на Вокзал; от Вокзала по ул. Советской, пл. Победы на Цементные склады.

Автобусы № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул.Советскую на Вокзал; от Вокзала по ул. Советской, пл. Победы, ул.Я. Райниса;

Автобус № 25 следует с ул. Ипподромной по ул. Л. Поземского, ул. Чудской, мост А. Невского, ул. Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов № 118, 124, 124А, следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (с обязательной остановкой ул. Коммунальная).

ИСТОЧНИК KP.RU