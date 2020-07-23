41-летний мужчина попытался решить конфликт в кафе Пскова с помощью ножа
В Пскове задержали гражданина, подозреваемого в совершении преступления. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Вчера, 22 июля, патрулирующий экипаж Росгвардии получил сигнал о "тревоге" из здания кафе на улице Вокзальной.
К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратилась женщина, которая рассказала, что между посетителями кафе возник конфликт и один мужчина ударил другого ножом в руку.
Росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU