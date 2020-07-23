23 Июль 2020 2020-07-23T16:16:04+03:00

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Родителям больше не придется самостоятельно оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года. Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован по портале Госуслуг.

Номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале Госуслуги. Это произойдет сразу после появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС.

Таким образом, семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на Госуслугах. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Подробнее о том, как зарегистрироваться на Госуслугах - https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1 .

ИСТОЧНИК KP.RU