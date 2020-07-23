Псковичей начнут тестировать на антитела к Covid-19
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В Псковской области население будут тестировать на наличие антител к коронавирусной инфекции. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, находящегося на селекторном совещании с медиками.
Планируется провести исследования проб медицинского персонала, а также всех горожан на на наличие антител к коронавирусу.
Помимо этого, глава региона упомянул, что опасность распространения Covid-19 ещё не миновала.
В Псковской области снимут ряд ограничений по коронавирусу, если сохранятся хорошие показатели статистики.
ИСТОЧНИК KP.RU