Псковичей начнут тестировать на антитела к Covid-19

23 Июль 2020 2020-07-23T16:21:25+03:00

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В Псковской области население будут тестировать на наличие антител к коронавирусной инфекции. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, находящегося на селекторном совещании с медиками.

Планируется провести исследования проб медицинского персонала, а также всех горожан на на наличие антител к коронавирусу.

Помимо этого, глава региона упомянул, что опасность распространения Covid-19 ещё не миновала.

В Псковской области снимут ряд ограничений по коронавирусу, если сохранятся хорошие показатели статистики.

ИСТОЧНИК KP.RU