Риск распространения африканской чумы есть у свиней в Псковской области

24 Июль 2020 2020-07-24T09:46:25+03:00

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В Псковской области обнаружили африканскую чуму у свиней. Об этом пишет газета «Наш путь».

В деревнях Пески Оржаны Дубровенской волости Порховского района и Слепнево Куньинской волости Куньинского района выявлена чума у свиней, по итогам исследования проб биологических материалов домашних свиней.

Экспертизы провели 17 и 21 июля.

В данный момент ветеринарная служба Псковской области предпринимает все меры и проводит мероприятия по приказу Минсельхоза России от 31 мая 2016 года № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращения распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней».

ИСТОЧНИК KP.RU