Псковичи могут отдыхать на обустроенном пляже Горохового озера

24 Июль 2020 2020-07-24T10:36:13+03:00

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В Псковской области открыли для отдыхающих пляж на Гороховом озере. Об этом пишет газета «Островские вести».

Благоустроенный пляж в Островском районе был закрыт из-за ограничительных мер по коронавирусу. Подъезд к водоему был перекопан, чтобы никто не подобрался к нему.

Фото: газета "Островские вести".

После разрешения Роспотребнадзора и обследования воды и берега, заключили контракт по содержанию пляжа.

В этом месте отдыха есть все необходимое, оборудована раздевалка и детская игровая площадка и «лягушатник».

Фото: газета "Островские вести".

«До открытия объекта водолазы проверили дно водоема и дали добро на его эксплуатацию. Само купальное место огорожено буйками, на пляже размещен спасательный пост, здесь находятся два спасателя, у них есть лодка, средства спасения»,- передал госинспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Псковской области Александр Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU